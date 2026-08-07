Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει θερμός με ηλιοφάνεια, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 39 βαθμούς.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία, διατηρούν ιδιαίτερα αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στη χώρα.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η εκδήλωση κάποιου οργανωμένου κύματος ακραίου καύσωνα.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες παραμένει σταθερή με τυπικό καλοκαιρινό σκηνικό, ενώ η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες.

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Το βαθύ καλοκαίρι του Αυγούστου συνεχίζεται με ζέστη, ηλιοφάνεια και μελτέμια, ενώ το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα κάνει ακόμη ένα μικρό βήμα προς τα πάνω. Δεν διαφαίνεται, πάντως, ένα νέο οργανωμένο κύμα ακραίου καύσωνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών βοριάδων, που διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 34–36 βαθμούς και τοπικά θα φθάσουν τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα εξακολουθήσει να κάνει αισθητή την παρουσία του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΗΛΙΟΣ, 38ΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΠΟΡΕΣ

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στη Μακεδονία δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάσει γενικά τους 34–36 βαθμούς και τοπικά τους 37–38.

Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο περίπου στους 35–36 βαθμούς και χαμηλότερες θερμοκρασίες στα βόρεια και ανατολικά λόγω του μελτεμιού.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου έως τους 34–35 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας στα γύρω ορεινά.

ΣΑΒΒΑΤΟ: ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

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Το Σάββατο 8 Αυγούστου η ζέστη θα ενταθεί ελαφρώς. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες μπορούν τοπικά να προσεγγίσουν τους 38 με 39 βαθμούς, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις για γενικευμένο ακραίο καύσωνα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έχει τοποθετήσει τη βασική άνοδο της θερμοκρασίας στο Σάββατο, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ως θερμότερο διάστημα το τριήμερο 8–10 Αυγούστου.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα βρίσκεται κοντά στους 36–37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να πλησιάσει τους 36–37.

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ΚΥΡΙΑΚΗ: ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα χωρίς σημαντική περαιτέρω άνοδο. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η νέα ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, όπου το μελτέμι θα φθάνει τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η Αθήνα θα παραμείνει ζεστή αλλά ο βοριάς θα περιορίζει κάπως τη θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες.

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ΔΕΥΤΕΡΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου διατηρεί το ίδιο βασικό μοτίβο: πολύς ήλιος, υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες στο Αιγαίο. Στα ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε επίπεδα άνω των κανονικών για αρκετές περιοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία.

Η αστάθεια, όπου εμφανιστεί, θα περιορίζεται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

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ΤΡΙΤΗ: ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ

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Και την Τρίτη 11 Αυγούστου η χώρα θα βρίσκεται σε τυπικό αυγουστιάτικο σκηνικό, με γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αλλά χωρίς σαφή ένδειξη για ακραίες τιμές.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα τόσο για τις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ: Η ΖΕΣΤΗ ΜΕΝΕΙ – ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

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Η πρώτη εικόνα για την Τετάρτη 12 Αυγούστου δεν δείχνει θεαματική αλλαγή. Οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν, ενώ στα ανατολικά η ένταση του μελτεμιού θα καθορίσει τόσο τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και τις συνθήκες στις θάλασσες.

Για τις τελευταίες ημέρες της πρόγνωσης απαιτείται, βεβαίως, επιφύλαξη, καθώς η ακριβής ένταση των ανέμων και οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αποσαφηνιστούν στα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.

ΘΑΛΑΣΣΕΣ: ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Ιόνιο παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα. Αντίθετα, στο Αιγαίο το μελτέμι παραμένει ο «πρωταγωνιστής».

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα γνωστά δύσκολα περάσματα: Κάβο Ντόρο, Άνδρος–Τήνος, Ικάριο και Καρπάθιο, κυρίως όταν οι βοριάδες ενισχύονται στα 6–7 μποφόρ. (HuffPost Greece)

Με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου, αλλά οι ταξιδιώτες –και ιδιαίτερα όσοι κινούνται με μικρά σκάφη ή ταχύπλοα– πρέπει να ελέγχουν πριν από την αναχώρηση τις ανακοινώσεις των λιμεναρχείων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΖΕΣΤΗ + ΞΗΡΑΣΙΑ + ΜΕΛΤΕΜΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη ανησυχία των επόμενων ημερών. Η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια βρέθηκαν την Πέμπτη σε κινητοποίηση Red Code, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

Ανεξάρτητα από την ημερήσια κατηγορία του χάρτη κινδύνου, οι συνθήκες παραμένουν ευαίσθητες: ξερή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες μπορούν να μετατρέψουν μία μικρή εστία σε μεγάλο μέτωπο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Γι’ αυτό και το Σαββατοκύριακο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας θα συμπέσει με την ενίσχυση του μελτεμιού.

Η γενική εικόνα, λοιπόν, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας είναι καθαρά αυγουστιάτικη: ζέστη χωρίς νέο ακραίο καύσωνα, πολύς ήλιος, λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά και επίμονο μελτέμι που θα κρατά σε επιφυλακή στεριά και θάλασσα.