Ένα βίντεο-παρέμβαση για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την ευθύνη της Πολιτείας και τα αυτονόητα που παραμένουν ανεκπλήρωτα. Για τον ηρωικό λιμενικό που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος. Για τις οικογένειες που μένουν πίσω. Για μια Αθήνα που πνίγεται κάθε φορά που βρέχει. Θυμα μια δασκάλα στη Τερψιθέα. Και για μια Πολιτεία που οφείλει να σφίξει τα λουριά εκεί που πρέπει: στις υποδομές, στην ασφάλεια, στην πρόληψη, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Επίσης τίθεται και η απορία/ερώτημα για την αδόκιμη δικαιολογία της αναβολής του ταξιδιού στο Νταβός.

Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ – Πνιγόμαστε: Φτιάξτε τις υποδομές της Αττικής – Η τραγωδία ενός λιμενικού – Η αδόκιμη δικαιολογία για ματαίωση Νταβός

Ένα βίντεο-παρέμβαση για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την ευθύνη της Πολιτείας και τα αυτονόητα που παραμένουν ανεκπλήρωτα. Για τον ηρωικό λιμενικό που χάθηκε εν ώρα καθήκοντος. Για τις οικογένειες που μένουν πίσω. Για μια Αθήνα που πνίγεται κάθε φορά που βρέχει. Θυμα μια δασκάλα στη Τερψιθέα. Και για μια Πολιτεία που οφείλει να σφίξει τα λουριά εκεί που πρέπει: στις υποδομές, στην ασφάλεια, στην πρόληψη, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Επίσης τίθεται και η απορία/ερώτημα για την αδόκιμη δικαιολογία της αναβολής του ταξιδιού στο Νταβός.