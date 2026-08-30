Ενόψει ΔΕΘ, επιδόματα, vouchers και ενισχύσεις είναι καλοδεχούμενα. Υπάρχει όμως και κάτι αυτονόητο: αξιοπρεπής στέγη για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει. Κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζεται και μια δική σας εντολή στον Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα τηλεφώνημα αρκεί.
Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Σπίτι σε γιατρούς και δασκάλους – Βίντεο του Τέρενς Κουίκ
Ο Τέρενς Κουίκ στο κυριακάτικο βίντεο – μήνυμα προς τον πρωθυπουργό επανέρχεται στο θέμα της στέγασης γιατρών και δασκάλων σε νησιά και ορεινές περιοχές
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ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ
30 Αυγούστου 2026 • 07:10
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