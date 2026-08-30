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Ενόψει ΔΕΘ, επιδόματα, vouchers και ενισχύσεις είναι καλοδεχούμενα. Υπάρχει όμως και κάτι αυτονόητο: αξιοπρεπής στέγη για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει. Κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζεται και μια δική σας εντολή στον Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα τηλεφώνημα αρκεί.

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Καλή Κυριακή κ.Πρωθυπουργέ: Σπίτι σε γιατρούς και δασκάλους – Βίντεο του Τέρενς Κουίκ

Ενόψει ΔΕΘ, επιδόματα, vouchers και ενισχύσεις είναι καλοδεχούμενα. Υπάρχει όμως και κάτι αυτονόητο: αξιοπρεπής στέγη για γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει. Κύριε Πρωθυπουργέ, χρειάζεται και μια δική σας εντολή στον Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα τηλεφώνημα αρκεί.