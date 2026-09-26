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Στα 92 του χρόνια, ο καπετάν Δημήτρης Πολυζωίδης από την Ερέτρια εξακολουθεί να βρίσκεται ενεργά στο επάγγελμα που αγαπά και επιχειρεί να κατακτήσει μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, διεκδικώντας τον τίτλο του γηραιότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά στον κόσμο.

Στις 13 Αυγούστου, στις 3:30 τα ξημερώματα, ο 92χρονος καπετάνιος απέπλευσε από το λιμάνι της Ερέτριας με το ξύλινο αλιευτικό του σκάφος, το οποίο φέρει το όνομα «Γρηγόριος». Η αλιευτική του εξόρμηση διήρκεσε εξίμισι ώρες.

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Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, ο ίδιος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον χειρισμό του σκάφους, ενώ έριξε και ανέσυρε τα δίχτυα και τα παραγάδια του. Όταν επέστρεψε στο λιμάνι, περίπου στις 10 το πρωί, δεν σταμάτησε τις δραστηριότητές του, αλλά συνέχισε να εργάζεται και στη στεριά.

Την προσπάθεια του κατέγραψαν τρεις μάρτυρες που βρίσκονταν μαζί του στο αλιευτικό. Πρόκειται για τη νομικό Αγγελική Σολομωνίδου, τον καρδιολόγο Γεώργιο Καρυστινό και τον στρατιωτικό νομικό François Delannoy, σύμφωνα με το Eviaonline.

Ο φάκελος για το Ρεκόρ Γκίνες

Για την επίσημη διεκδίκηση του ρεκόρ συγκεντρώθηκε ένας πλήρης φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό και υπογεγραμμένες δηλώσεις των τριών μαρτύρων.

Ο φάκελος υποβλήθηκε στον οργανισμό Guinness World Records από τον γιο του 92χρονου ψαρά, Πολυζώη Πολυζωίδη, με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ «Isonomia».

Πλέον, η τελική απόφαση για το αν η προσπάθεια θα αναγνωριστεί επίσημα ως ρεκόρ παραμένει σε εκκρεμότητα. Η οικογένεια του καπετάν Δημήτρη, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ερέτριας, περιμένουν την απόφαση του οργανισμού και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της υποψηφιότητας.

Ο 92χρονος καπετάνιος βρίσκεται αυτή την περίοδο σε στάδιο ανάρρωσης, καθώς υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.