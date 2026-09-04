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Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας που εδρεύει στην Καρδίτσα παρουσία στρατιωτικών και τοπικών αρχών.

Ο διοικητής του στρατοπέδου και ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού απηύθυναν χαιρετισμό στις νέες δεκανείς, τονίζοντας την τιμή και την ευθύνη του καθήκοντός τους.

Οι δύο νέες στρατονόμοι εξέφρασαν την υπερηφάνεια τους για την επιλογή τους και κάλεσαν τις υπόλοιπες γυναίκες να υπηρετήσουν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις.

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Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας παρουσιάστηκαν οι πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμοι που εντάχθηκαν εθελοντικά στις μονάδες της Στρατονομίας. Πρόκειται για τις Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου που παρευρέθηκαν στο Στρατόπεδο «Συνταγματάρχη ΠΖ Θωμά Νικήτα (Μούντζια)» στο Ρούσσο.

Ορκίστηκαν στην Καρδίτσα οι δύο πρώτες γυναίκες στρατονόμοι στην Ελλάδα

Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (4/9) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Την δοξολογία παρέθεσε χοροστατώντας, Ιερέας του Γενικού Επιτελείου Στρατού ενώ μετά το πέρας της απονεμήθηκαν τα αναμνηστικά διπλώματα στις νέες Στρατονόμους. Κατόπιν, ο Διοικητής του Στρατοπέδου, Συνταγματάρχης ΠΖ κ. Ζαχαρόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό, ευχόμενος μεταξύ άλλων υγεία και καλή θητεία στις νέες δεκανείς, ενώ τόνισε πως η επιλογή τους ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιες αποτελεί ύψιστη τιμή, ανάλογη με εκείνη των Ευζώνων.

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Από πλευράς του και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, ο Εκπρόσωπος του ΓΕΣ, ΣΧΗΣ ΤΘ κ. Πυρρής ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του Αρχηγού, σύμφωνα με τον οποίο κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι Στρατονόμοι να υπηρετούν τη θητεία τους με τις καλύτερες συνθήκες και να επιστρέψουν στις οικογένειες τους θωρακισμένες ψυχικά και σωματικά.

Όπως αναφέρει το karditsalive.net παρών στην εκδήλωση ο Αντπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κ. Τέλιος, η Βουλευτής Καρδίτσας Ασ. Σκόνδρα και η Δημοτική Σύμβουλος Καρδίτσας Ολγα Μακρή. Το παρών, έδωσαν επίσης εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα ο Διοικητής Πυροσβεστικής Καρδίτσας, Αντιπύραρχος κ. Στυλ. Αυγέρος καθώς επίσης και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, φίλοι και συγγενείς των δύο στρατονόμων.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής και τις ευχές της ηγεσίας για καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, οι δύο νέες στρατονόμοι, Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και Θεοπίστη Χωτίδου, μίλησαν για την απόφασή τους να υπηρετήσουν εθελοντικά στην πρώτη γραμμή.

Η Θεοπίστη Χωτίδου στάθηκε στη σύνδεση με το στρατιωτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας: «Θέλαμε να ακολουθήσουμε τον στρατό, μας αρέσει η οικογένεια του στρατού. Είμαστε πολύ περήφανες που έχουμε έρθει στη Στρατονομία και είναι κάτι που θέλουμε να ακολουθήσουμε και έπειτα.»

Από την πλευρά της, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενθάρρυνσης προς όλες τις νέες γυναίκες που ίσως διστάζουν να κάνουν το ίδιο βήμα: «Αισθανόμαστε περηφάνια γιατί υπηρετούμε για τη χώρα μας και είμαστε ουσιαστικά πρώτη γραμμή. Σε κάθε κοπέλα που θα ήθελε να το τολμήσει, θα της πω να το τολμήσει “επί χίλια”. Είναι μία εμπειρία και απόφαση ζωής, μπορεί να της προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχει πάρει για τη ζωή της.»

Σε δηλώσεις προχώρησε επίσης λίγο μετά την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία και ο Συνταγματάρχης κ. Πυρρής, ευχόμενος καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα των δεκανέων, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως αναλαμβάνουν μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην Πατρίδα.