Credits: Thestival - Η στιγμή που οι διαρρήκτες εισβάλλουν σε επιχείρηση στην Χαλάστρα

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται σπείρα με τέσσερα άτομα που το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε «ρημάξει» σπίτια και επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια από επιχειρήσεις, χρυσαφικά από οικίες, και στη συνέχεια «έπαιζαν» τα κλοπιμαία στο καζίνο.

Η εγκληματική δράση τους εκτεινόταν σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2025. Η σπείρα εξαρθρώθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεγάλη αστυνομική έρευνα.

Στις φορολογικές τους δηλώσεις, οι τέσσερις άνδρες εμφανίζονταν ως άστεγοι ή σκηνίτες, ωστόσο κάτι τέτοιο διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα, καθώς όπως αποδείχθηκε διέμεναν σε πολυτελείς μονοκατοικίες στα Διαβατά. Η ομάδα αποτελούνταν από δύο Αλβανούς τσιγγάνους και δύο Έλληνες τσιγγάνους, όλοι κάτοικοι του ίδιου οικισμού.

Ο τρόπος δράσης τους

Οι τέσσερις διαρρήκτες δρούσαν κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες. Επέλεγαν στοχευμένα επιχειρήσεις και οικίες, χρησιμοποιώντας τέσσερα ιδιόκτητα τζιπ και δύο κλεμμένα οχήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν να έχουν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και άλλους εξοπλισμούς, όπως φακούς κεφαλής, κόφτες και τσεκούρια, καθώς και ασύρματο συντονισμένο σε συχνότητα της Αστυνομίας. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Σε βίντεο διακρίνονται οι δράστες σε ένα από τα χτυπήματά τους στην ευρύτερη περιοχή της Χαλάστρας. Οι διαρρήκτες είχαν βάλει στο στόχαστρο εταιρεία εμπορίας κρεάτων και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιό της το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.