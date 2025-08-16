Με συμπτώματα οξείας μέθης, διακομίστηκε μια 13χρονη, στο νοσοκομείο Καρπάθου, ενώ συνελήφθη η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καρπάθου για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του στον χερσαίο χώρο του αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής στα Πηγάδια.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, που εντόπισαν μία 13χρονη ημεδαπή σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Η 13χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με συμπτώματα οξείας μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το Λιμεναρχείο Καρπάθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 50χρονη αλλοδαπή γονέας της (υπήκοος Βελγίου) για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. (Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).