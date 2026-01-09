Η Μαρία Καρυστιανού βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εξέφρασε την άποψη ότι το υπό διαμόρφωση κόμμα μπορεί να οδηγήσει στην δικαίωση των παιδιών που σκοτώθηκαν στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι εφόσον της ζητηθεί θα παραχωρήσει με χαρά την θέση της από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, ενώ στάθηκε στις προσπάθειες στοχοποίησης στο πρόσωπό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας:

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ότι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου», ανέφερε αρχικά η Μ. Καρυστιανού, με αφορμή τον σάλο που ξέσπασε σχετικά με τα σχέδια ίδρυσης νέου κόμματος.

«Το κόμμα μπορεί να οδηγήσει στην δικαίωση των παιδιών»

Στην συνέχεια, η Μ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι είναι φυσιολογικό κάποιοι να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά η δημιουργία ενός κόμματος συνιστά έναν νέο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει στην δικαίωση των συγγενών των θυμάτων στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό», είπε χαρακτηριστικά.

«Μια γροθιά κυβέρνηση και αντιπολίτευση απέναντι σε έναν γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών»

Σχετικά με το εάν η επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση του κόμματος θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών ήταν κατηγορηματική, τονίζοντας πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα παραμείνει στην προεδρία του Συλλόγου, η Μ. Καρυστιανού είπε τα εξής: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Τέλος, η Μ. Καρυστιανού υπογράμμισε την «στοχοποίηση» που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάνοντας λόγο πως «για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική περίοδο η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα και σε ένα κίνημα πολιτών».