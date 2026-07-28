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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται γνωστός ράπερ, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό δικύκλου να σταματήσει για τη διενέργεια ελέγχου. Εκείνος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

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Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο γνωστός ράπερ φέρεται να εγκατέλειψε το δίκυκλο και να συνέχισε πεζός, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη κινούμενος στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και οι λόγοι για τους οποίους επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.