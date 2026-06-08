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Οι Αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από πέντε τόνους ακατάλληλου κρέατος, τα οποία προορίζονταν να διατεθούν στην αγορά από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα βόρεια προάστια.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για περιστατικό τροφιμογενούς νόσου σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της ιχνηλάτησης των πρώτων υλών, εντοπίστηκε μεγάλη μονάδα επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το κατάστημα με τα επίμαχα προϊόντα.

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Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου.

Περιφέρεια Αττικής/ Facebook

Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Επιπλέον, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν στην κατάσχεση περίπου 300 κιλών ακόμη, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι η επιχείρηση προμήθευε τόσο νησιά όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, στη Χίο δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονται με την ίδια υπόθεση, στο πλαίσιο της άμεσης κινητοποίησης των μηχανισμών ελέγχου.

Ύστερα από τα αποτελέσματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής πρότεινε στον ΕΦΕΤ την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά

Η Περιφέρεια Αττικής με ανάρτηση που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, μετέφερε το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος δήλωσε:

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ελέγχει με συνέπεια και αυστηρότητα κάθε κρίκο της αλυσίδας, από την παραγωγή και την επεξεργασία μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα προϊόντα που καταναλώνουν» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε κάθε φαινόμενο ασυδοσίας και σε κάθε πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας. Οι πρόσφατες κατασχέσεις αποδεικνύουν καθημερινά ότι οι έλεγχοι που διενεργούν οι υπηρεσίες μας είναι ουσιαστικοί, στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κτηνιάτρους, τους ελεγκτές και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής για τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αφοσίωσή τους στο έργο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα».