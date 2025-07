Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε αέρα και θάλασσα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο πραγματοποίησαν Έλληνες, Πολωνοί και Σλοβάκοι καταδρομείς, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών χωρών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από τα Μέγαρα, όπου Έλληνες και Πολωνοί καταδρομείς πραγματοποίησαν άλματα από μεταγωγικά C-27 Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, και από τη Νέα Πέραμο, όπου Έλληνες και Σλοβάκοι βατραχάνθρωποι επιδόθηκαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αμφίβιων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται και η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος-25», με έδρα την Ανδραβίδα και συμμετοχή μεγάλου εύρους αεροσκαφών και προσωπικού από συμμαχικές χώρες.

