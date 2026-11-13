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Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν συνοδεύει τον σύντροφό της στο ψάρεμα λόγω της μεγάλης διάρκειας της δραστηριότητας και της καθημερινής τους επαγγελματικής συνύπαρξης.

Το σκάφος του ηθοποιού υπέστη φθορές μετά από πρόσκρουση σε βράχια λόγω της κακοκαιρίας, προκαλώντας στεναχώρια στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια των ημερών.

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Η Κατερίνα Γερονικολού δηλώνει πως στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη αισθάνεται ότι γίνεται καλύτερος άνθρωπος, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να συνεχίσουν να μοιράζονται μαζί την κοινή τους πορεία στη ζωή.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση τους, υπογραμμίζοντας πως ο σύντροφός της αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της. «Είμαστε παραπάνω από 8 χρόνια μαζί. Και μόνο τα χρόνια, έτσι όπως το ακούω, δείχνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, εννοείται», είπε αρχικά η Κατερίνα Γερονικολού για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

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Στη συνέχεια, επιχειρώντας να εξηγήσει τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό για εκείνη, ανέφερε: «Θα μπορούσα να πω πολλά. Θα πω μόνο ότι ξέρω ποιον έχω απέναντί μου και αυτό που έχω απέναντί μου με εμπνέει και με κάνει να θέλω να είμαι καλύτερη και δίπλα του, να πορευόμαστε μαζί στη ζωή», ενώ συμπλήρωσε πως εκτιμά ιδιαίτερα τον επαγγελματισμό του και πως νιώθει ασφάλεια όταν συνεργάζονται.

Ερωτηθείσα εάν τον συνοδεύει στις εξορμήσεις του για ψάρεμα, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν τον αφήνει να πηγαίνει μόνος, ωστόσο η ίδια δεν τον ακολουθεί. Όπως είπε, η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαρκεί πολλές ώρες, ενώ δεν αισθάνεται την ανάγκη να βρίσκεται διαρκώς μαζί του, δεδομένου ότι περνούν ήδη αρκετό χρόνο και λόγω της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Παράλληλα, σημείωσε πως συνήθως τον συντροφεύει κάποιος φίλος του. «Δεν έχει τελειωμό αυτό που κάνει. Ξεκινάει από τις 5 το πρωί μέχρι να βραδιάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Γερονικολού αποκάλυψε τι συνέβη με το σκάφος του συντρόφου της, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια εξαιτίας της κακοκαιρίας και υπέστη φθορές. «Είχε και ένα ατύχημα με το σκάφος του, έπεσε στα βράχια και τώρα είμαστε στεναχωρημένοι. Ήταν παρκαρισμένο. Απλά είχε πάρα πολύ κακό καιρό απροειδοποίητα. Και χτύπησε. Έχει κάποιες ζημιές και είμαστε λίγο τώρα…».

Κλείνοντας, σχολίασε με χιούμορ πως ήταν προτιμότερο που βρέθηκε η ίδια στη συνέντευξη και όχι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καθώς εκείνος πιθανότατα δεν θα είχε διάθεση να εμφανιστεί μετά το περιστατικό. «Ευτυχώς που ήρθα εγώ σήμερα και όχι ο Γιάννης, γιατί νομίζω ότι δεν θα ερχότανε. Την Τρίτη το έμαθε, στα γενέθλια της κόρης του», πρόσθεσε.