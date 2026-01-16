Επτά μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ θα συμμετάσχει στο μίτινγκ Millrose Games στη Νέα Υόρκη την 1η Φεβρουαρίου, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Η πρωταθλήτρια υπογραμμίζει ότι η σύντομη αποχή της έκανε καλό και δηλώνει πως επιστρέφει στον αθλητισμό για να απολαύσει αυτό που αγαπά, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Στόχος της παραμένει η διάκριση στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ.

Advertisement

Advertisement

«Ο στόχος μας για το 2026 είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ. Δεν σκοπεύω να κάνω όλη τη σεζόν στον κλειστό. Επειδή όμως αρχίζω και νιώθω καλά και επιπλέον χρειάζομαι μια αγωνιστική πίεση για να ανέβω στο επόμενο επίπεδο προπονητικά, αποφασίσαμε να πάμε στη Νέα Υόρκη και ανάλογα με το πώς θα πάει, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι στον κλειστό», δηλώνει στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Για τους στόχους που βάζει μαζί με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, δηλώνει «Για εμάς μια επίδοση στα 4,40 μ. στον πρώτο αγώνα θα είναι καλό σημάδι, γιατί θεωρώ ότι αν φτάναμε στο 4,40 μ. στη Νέα Υόρκη, μέσα στον Φεβρουάριο, θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη υψηλότερα. Ο στόχος είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο της προπόνησης, βάζοντας αυτή την αγωνιστική πίεση».

Για τα Millrose Games, στα οποία θα εμφανιστεί, λέει σε συνέντευξή της στο Citius Magazine «Είναι μακράν το αγαπημένο μου μίτινγκ κλειστού στίβου και σίγουρα στην πρώτη τριάδα μου για ανοιχτό και κλειστό στίβο. Απλά σκέφτηκα, ποιο είναι καλύτερο μέρος για να ξαναρχίσω έπειτα από 1,5 χρόνο; Εκεί έχω κάνει το ατομικό ρεκόρ μου σε κλειστό στίβο, όταν πέρασα για πρώτη φορά τα 4,90 μ.».

«Νιώθω πολύ πιο σίγουρη σε σύγκριση με την επιστροφή από τραυματισμό. Επίσης είναι διαφορετικό το κίνητρο. Στην επάνοδο από τραυματισμό θέλεις να αποδείξεις κάτι. Δεν νιώθω έτσι πλέον. Έχω πετύχει αρκετά στην καριέρα μου που είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα νιώθω ότι κάνω κάτι που αγαπώ» σημειώνει.

Advertisement

«Σαφώς είναι δύσκολο, έχοντας υπάρξει στην κορυφή, να μην θέτεις υψηλούς στόχους, να μη θέλεις να νικάς και όλα αυτά» αλλά «πιστεύω ότι αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και δεν βιαστώ, θα είμαι σε αυτό το επίπεδο στον ανοιχτό στίβο», συμπληρώνει.

Για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ προσθέτει «έχω αρκετό χρόνο μέχρι τότε, ώστε να μπορώ να είμαι τουλάχιστον σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο για μετάλλιο». «Σίγουρα θα είναι πρόκληση η κατάκτηση μεταλλίου στα 36 μου, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο με την προπόνηση».

Advertisement

Η απόφαση για την επιστροφή

Ενώ ήθελε το 2025 να είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας της, η 35χρονη ολυμπιονίκης αποφάσισε να επιστρέψει μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννηση του παιδιού της.

«Δεν ήθελα να πιέσουμε τα πράγματα, σωματικά και ψυχολογικά, επειδή το επί κοντώ είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς να βιαστείς», εξηγεί. «Είπαμε ότι αν νιώθω καλά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μίτινγκ στον κλειστό στίβο, ίσως ακόμα και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορώ να φτάσω κοντά στην πρόκριση για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού» .

«Απλά συνειδητοποίησα ότι έχοντας ένα παιδί, ποτέ δεν θα νιώσω έτοιμη να αγωνιστώ εάν δεν το κάνω. Ήδη και μόνο που ξέρω ότι θα αγωνιστώ στα Millrose Games σε λίγες εβδομάδες αυτό έχει δώσει ώθηση στις προπονήσεις μου», σημειώνει.

Advertisement

Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει σε αγώνες «Σε όλη την καριέρα μου αυτό ήταν που με έκανε καλή: μου αρέσει να νικάω, να αγωνίζομαι. Πάντα προτιμούσα να πάω σε έναν αγώνα με κάποια που θα μπορούσε να με πιέσει, αντί να είμαι η καλύτερη με διαφορά 30 εκατοστών. Αυτό δεν ήταν ενδιαφέρον.

Οπότε, είμαι ενθουσιασμένη που θα επιστρέψω σε αυτό. Πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά σωματικά και ψυχολογικά επιστρέφοντας από την εγκυμοσύνη», καταλήγει.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Citius Magazine)

Advertisement