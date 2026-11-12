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Η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί πιθανής εκπροσώπησης της Κύπρου, τονίζοντας ότι παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την παρουσίαση μιας μελλοντικής εκπομπής μαγειρικής μαζί με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, εφόσον το επιτρέψει ο διαθέσιμος χρόνος.

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Περισσότερες πιθανότητες να παίξει στην επόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θεωρεί πως έχει η Κατερίνα Στικούδη, παρά να συμμετάσχει στην Eurovision.

Η Κατερίνα Στικούδη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που φέρεται πως είχε κάνει στο παρελθόν για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Ωστόσο δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες και αρκέστηκε να πει: «Τα ξέρεις εσύ καλύτερα από εμένα».

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Άλλοτε για την Ελλάδα κι άλλοτε για την Κύπρο, η τραγουδίστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Όπως έχει δηλώσει ο σύζυγός της Βαγγέλης Σερίφης, η Κατερίνα Στικούδη δεν θέλει να συμμετέχει σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία («Sing for Greece»). Αυτό σημαίνει ότι απομένει μόνο η Κύπρος, η οποία ακολουθεί διαφορετική διαδικασία. Οι δισκογραφικές εταιρίες υποβάλουν τις προτάσεις τους, σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν, και το ΡΙΚ αποφασίζει. Φέτος λοιπόν, το ΡΙΚ αποφάσισε να δώσει το χρίσμα στον Γιώργο Περρή.

Μιλώντας στις κάμερες, η Κατερίνα Στικούδη εξέφρασε το παράπονό της που για άλλη μια χρονιά παρακάμφθηκε με πολύ χιούμορ.

«Εγώ προσωπικά τι πιστεύω. Πιο πολλές πιθανότητες έχω να δουλέψω με τον Λάνθιμο και να συμμετέχω σε μια ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision».

Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που δεν θέλει να πάει. Απλά έχω πιο πολλές πιθανότητες να συνεργαστώ με τον Λάνθιμο σε ταινία του, παρά να πάω στη Eurovision.

Ο κόσμος μου λέει, εδώ και μία δεκαετία περίπου, ότι θέλει να με δει σε αυτόν τον θεσμό. Εγώ τον παρακολουθώ κάθε χρόνο. Μαζεύουμε τους φίλους μας, κάνουμε τα χαρτάκια μας με τις χώρες, κάνουμε τη δική μας βαθμολογία και περνάμε όμορφα, το ζούμε.

«Αν συμβεί καλοδεχούμενο θα είναι. Πάντως αν πάω, θα σας το ανακοινώσω με πολύ μεγάλη χαρά», πρόσθεσε η Κατερίνα Στικούδη.



Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια, με την ίδια να αποκαλύπτει τι είδους εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει με τον Βαγγέλη Σερίφη: «Με τον σύζυγό μου θα παρουσιάζαμε μαζί εκπομπή μαγειρικής. Μεταξύ μας θέλαμε να κάνουμε κάτι. Το είχαμε επικοινωνήσει λίγο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Μπορεί κάποια στιγμή πιο μετά», είπε.