Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) παραμένει ακινητοποιημένη από τις 08:50 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού, λόγω τεχνικής βλάβης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχουν αποσταλεί εφεδρικές μηχανές από το Λειανοκλάδι, προκειμένου η αμαξοστοιχία να μεταφερθεί στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λειανοκλαδίου, από όπου, μετά την αντικατάσταση των μηχανών, θα συνεχίσει το δρομολόγιό της προς την Αθήνα.

Advertisement

Advertisement

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στο δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) όσο και στο δρομολόγιο IC50 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και συνδρομή.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.