Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγική ήταν η κατάληξη της αναζήτησης ενός 55χρονου Βρετανού στην Κεφαλονιά, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το inkefalonia.gr, ο άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή, έπειτα από πέντε ημέρες συνεχούς αναζήτησης.

Advertisement

Advertisement

Πλέον η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής καλείται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του.

Οι πολυήμερες έρευνες ξεκίνησαν την Τρίτη 25/08 με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, Αστυνομία, την Εθελοντική Ομάδα Ελειού-Πρόννων, αλλά και εθελοντές που γνώριζαν καλά την περιοχή της Πάστρας, όπου με βάση τις πληροφορίες είχαν χαθεί τα ίχνη του 55χρονου. Παράλληλα, στην επιχείρηση είχαν χρησιμοποιηθεί και drones.

Ο Βρετανός παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό, όταν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την Τρίτη 25/08 ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και έκτοτε είχαν χαθεί τα ίχνη του, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.