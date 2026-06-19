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Τραγική εξέλιξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 17χρόνου αγοριού βρετανικής καταγωγής στην παραλία του Κλαδισού. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, της Frontex και ιδιωτών, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης πριν τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων



Μετά την αναφορά της εξαφάνισής του, σήμανε άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες αρχές και ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.

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Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στις έρευνες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Frontex, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην προσπάθεια εντοπισμού του παιδιού.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε τελικά και ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Αμέσως ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης με παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.