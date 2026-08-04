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Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο αεροσκάφος μαζί με έναν Έλληνα αξιωματικό της Πυροσβεστικής λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Ο 48χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη και αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες ημέρες.

Οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή και την έκρηξη του σκάφους.

Η οικογένεια του πιλότου χαρακτήρισε τη διάσωσή του θαύμα, τονίζοντας την πολυετή εμπειρία του στις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης παγκοσμίως.

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Η οικογένεια Βρετανού πιλότου ελικοπτέρου, Αντριου Χάτσινσον, που συγκρούστηκε με ένα άλλο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα χαρακτήρισε τη διάσωσή του «θαύμα».

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times, θείος του 48χρονου πιλότου ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να προσγειώσουν αυτό το ελικόπτερο χωρίς τους έλικες».

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Ο Βρετανός πιλότος Άντριου Χάτσινσον, ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων με έδρα το Νορθάλερτον του Γιορκσάιρ, επέζησε από το δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, καταφέρνοντας να εγκαταλείψει το αεροσκάφος λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Χάτσινσον συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μέσα σε δασική έκταση. Σύμφωνα με την οικογένειά του, τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας αξιωματικός της Πυροσβεστικής που βρισκόταν μαζί του πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, πριν ακολουθήσει η έκρηξη του ελικοπτέρου.

«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και πρόλαβαν να βγουν. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός βγήκαν ακριβώς πριν το ελικόπτερο εκραγεί», δήλωσε ο θείος του.

Αντίθετα, οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος συνετρίβη και εξερράγη.

Ο έμπειρος πιλότος, πατέρας τριών παιδιών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί τοποθέτησαν μεταλλικές λάμες και βίδες, ενώ η κατάστασή του εξελίσσεται ικανοποιητικά και αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες ημέρες.

Ο θείος του τον περιέγραψε ως έναν εξαιρετικά έμπειρο και προσεκτικό πιλότο, με πολυετή παρουσία σε αποστολές πυρόσβεσης, διάσωσης και εναέριων τεχνικών εργασιών σε διάφορες χώρες του κόσμου.

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«Πετάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ προσεκτικός και γνωρίζει ακριβώς τι κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας την εκπαίδευσή του στις αναγκαστικές προσγειώσεις μέσω αυτοπεριστροφής.

Στο πλευρό του βρίσκονται η σύζυγός του, Ντον, και τα τρία παιδιά τους, οι οποίοι ταξίδεψαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αθήνα μόλις ενημερώθηκαν για το δυστύχημα.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφραζε διαχρονικά η οικογένειά του για το επικίνδυνο επάγγελμα που επέλεξε, οι συγγενείς του δηλώνουν βέβαιοι ότι το σοβαρό ατύχημα δεν πρόκειται να τον απομακρύνει από την αεροπορία.

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«Όχι. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Τίποτα δεν θα τον κάνει να εγκαταλείψει τις πτήσεις», τόνισε ο θείος του, περιγράφοντας το πάθος του Χάτσινσον για τα ελικόπτερα και τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει.

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