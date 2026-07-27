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Στη σύλληψη ενός 53χρονου πλοιάρχου φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κερατσινίου, για παράβαση υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για παράτυπη φόρτωση του πλοίου και μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Το πλοίο είχε μόλις αποπλεύσει με προορισμό τη Μύκονο, την Κω και τη Ρόδο, όταν έλαβε εντολή να επιστρέψει στον προβλήτα του Νέου Μώλου Δραπετσώνας για τη διενέργεια ελέγχου.

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Κατά την επιθεώρηση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο επέβαιναν 15 συνοδοί οχημάτων, αντί των 12 που προβλέπονταν.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τρία βυτιοφόρα οχήματα που μετέφεραν υγραέριο και είχαν τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο του πλοίου, αντί σε ανοικτό χώρο, κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας.

Μετά τον έλεγχο, το φορτηγό-οχηματαγωγό εκφορτώθηκε πλήρως και πραγματοποιήθηκε νέα φόρτωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε για την εκτέλεση του εγκεκριμένου δρομολογίου του.

Σε βάρος του 53χρονου πλοιάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 235 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ