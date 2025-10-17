Μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας αργά την Πέμπτη (16/10).
Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (17/10), οι φλόγες συνέχιζαν να μαίνονται, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.
Λόγω του έντονου καπνού, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για προληπτικούς λόγους.
Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη βιομηχανική περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι τις 8 το πρωί, η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
Το έργο της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η πυρκαγιά έχει μεγάλη ένταση και επεκτάθηκε γρήγορα μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες υλικές ζημιές στην επιχείρηση.