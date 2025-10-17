Μάχη με τις φλόγες όλη τη νύχτα έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας αργά την Πέμπτη (16/10).

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. October 16, 2025

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (17/10), οι φλόγες συνέχιζαν να μαίνονται, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Λόγω του έντονου καπνού, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για προληπτικούς λόγους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών October 17, 2025

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη βιομηχανική περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι τις 8 το πρωί, η φωτιά δεν είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Το έργο της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η πυρκαγιά έχει μεγάλη ένταση και επεκτάθηκε γρήγορα μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες υλικές ζημιές στην επιχείρηση.