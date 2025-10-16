Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας η ανθρωποκτονία 35χρονου από τη Σιέρα Λεόνε που σημειώθηκε βράδυ της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, στους Ευζώνους Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου Πακιστανού για ανθρωποκτονία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Advertisement

Advertisement

Ο 26χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 35χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο του εγκλήματος μετέβη κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, το οποίο προχώρησε σε ενδελεχή αυτοψία του χώρου. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

τρεις κάλυκες

ένα κινητό τηλέφωνο

1.214 ευρώ

είδη ρουχισμού και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 26χρονου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Κιλκίς για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Advertisement

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία που έγινε σε βάρος 35χρονου αλλοδαπού χθες (15 Οκτωβρίου 2025) το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, ο 26χρονος αλλοδαπός χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, πυροβόλησε τον 35χρονο αλλοδαπό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στον χώρο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς για την εγκληματολογική διερεύνηση του τόπου του συμβάντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κάλυκες, 1 κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.α.

Advertisement

Στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού. Επίσης σε βάρος του 26χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Κιλκίς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Advertisement