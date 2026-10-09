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Ανησυχία έχει προκαλέσει σε γονείς και εκπαιδευτικούς η έντονη οσμή που εντοπίστηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διά ζώσης λειτουργία του την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Αθηνών, ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα. Η κατάσταση είχε οδηγήσει ήδη στις 2 Οκτωβρίου στην προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος, ενώ στη συνέχεια διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους, καθώς επικρατεί φόβος για την ασφάλειά τους.

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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία. Ταυτόχρονα, κάλεσε τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τους τεχνικούς ελέγχους και να καταθέσουν άμεσα τα πορίσματά τους.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αναστέλλεται για την Παρασκευή, καλώντας τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματά τους έως την Κυριακή. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση και να επιβεβαιωθεί επίσημα ότι η διά ζώσης λειτουργία μπορεί να επανεκκινήσει ομαλά και με ασφάλεια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έχουν ήδη δρομολογηθεί και προγραμματιστεί όλοι οι αναγκαίοι τεχνικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια, με στόχο οι μαθητές να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό στις τάξεις, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.