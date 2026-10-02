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Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και αρμόδια κλιμάκια έσπευσαν στο σημείο για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων και μετρήσεων στις εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία φυσικού αερίου πραγματοποίησε αρχικές μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή, ενώ συνεχίζεται και δεύτερος έλεγχος από τον Δήμο Αθηναίων.

Ο Δήμος Γαλατσίου τέθηκε σε ετοιμότητα και έδωσε οδηγίες για την εκκένωση των σχολείων του που στεγάζονται στο ίδιο συγκρότημα.

Όλες οι αρμόδιες αρχές παραμένουν στο σημείο για να διασφαλίσουν την πλήρη ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

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Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της Enaon EDA στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, χωρίς – σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ – να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου.



Ο δεύτερος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από συνεργεία της εταιρείας, παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής, και επεκτάθηκε σε κτίριο που βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος.

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Υπενθυμίζεται πως ούτε από τον πρώτο έλεγχο που έγινε νωρίτερα το πρωί, διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Η απαραίτητη εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος

Σε εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για πιθανή διαρροή αερίου, προχώρησαν οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται σε αυτό μόλις αντιλήφθηκαν την οσμή.

Στο συγκρότημα των 24 σχολείων έφτασαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες, καθώς και συνεργείο της εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.

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Η Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, στις 09:05 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης Θωμάς Γεωργιάδης, δέχθηκαν τηλεφωνική ενημέρωση από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή στο σχολικό συγκρότημα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:

«Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και προχώρησε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Κλιμάκιο της Enaon πραγματοποίησε μετρήσεις, από τις οποίες δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Για λόγους απόλυτης ασφάλειας, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερος έλεγχος από συνεργείο του Δήμου.

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Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, υπηρεσίες του Δήμου, η Πυροσβεστική, η Δημοτική και η Ελληνική Αστυνομία.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Γαλατσίου



Σε ετοιμότητα τέθηκε και ο δήμος Γαλατσίου, μετά τις αναφορές που έγιναν για οσμή φυσικού αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική Αρχή:

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«Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε από το 21ο Λύκειο Αθηνών, που βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σχετικά με οσμή που παραπέμπει σε διαρροή αερίου και την απομάκρυνση των μαθητών τους από το σχολείο, επικοινωνήσαμε άμεσα με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του δήμου Γαλατσίου, που στεγάζονται στο συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν οι διευθύνσεις του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου, του 2ου Λυκείου, του 1ου ΕΠΑΛ και του 2ου ΕΠΑΛ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εκκένωση των σχολικών μονάδων, με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο δήμος Γαλατσίου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους αρμόδιους φορείς».

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