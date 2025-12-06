Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τα μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες και τελωνεία, ενώ αναμένουν τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα με σκοπό την επίτευξη καλύτερου συντονισμού. Τα μπλόκα έχουν επεκταθεί σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αχαΐα και σε άλλα σημεία, με τους αγρότες να εξετάζουν ακόμη πιο δυναμικές κινήσεις, όπως αποκλεισμούς λιμανιών και συνοριακών σταθμών. Κεντρικό τους αίτημα παραμένει η άμεση λήψη μέτρων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθενται να συμμετάσχουν σε διάλογο που δεν θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συζήτηση, ωστόσο υπογραμμίζει πως δεν θα ανεχθεί παραβατικές συμπεριφορές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι περιστατικά όπως αυτά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εξ αυτών, καθιστούν αδύνατο οποιονδήποτε διάλογο όσο συνεχίζονται.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια στα Πράσινα Φανάρια, όταν συγκεντρωμένοι αγρότες από Ανατολική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική προσπάθησαν να παρακάμψουν τον αστυνομικό φραγμό για να κινηθούν προς το αεροδρόμιο. Ένα τρακτέρ κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένταση δημιουργήθηκε όταν διαδηλωτές πέρασαν στα κάγκελα της Γεωργικής Σχολής και επιχείρησαν να αποκλείσουν τον δρόμο, ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό. Παράλληλα, έχει κλείσει προσωρινά και η αερογέφυρα της Θέρμης, όπου επιτρεπόταν διέλευση μόνο οχημάτων που μετέφεραν ευπαθείς ομάδες.

Στη Θεσσαλία, η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στον κόμβο της Νίκαιας, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 4.000 τρακτέρ, ενώ ανάλογα μπλόκα λειτουργούν στον Ε65, στην Καρδίτσα και στα διόδια Λόγγου. Οι αγρότες προγραμματίζουν νέα κλιμάκωση από τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένων συμβολικών αποκλεισμών, καθώς και δράσεων στα τελωνεία και το λιμάνι του Βόλου.

Σημαντική κινητικότητα υπάρχει και στη Στερεά Ελλάδα, με μπλόκα σε Μπράλο και Κάστρο, καθώς και στην Αχαΐα, όπου έχουν στηθεί τρία σημεία αποκλεισμού: στην Κάτω Αχαΐα, στην Ιτέα και στη γέφυρα του Σελινούντα. Στον αγώνα των αγροτών προστίθενται επίσης αγρότες από Αιτωλοακαρνανία και Βόνιτσα.

Εκτεταμένοι αποκλεισμοί καταγράφονται και στα τελωνεία της χώρας, Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης και Κακκαβιάς. Αν και η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων συνεχίζεται, εκατοντάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα, με τις καθυστερήσεις να διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές αποφάσεις των αγροτών. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται και στη Λέσβο, όπου αγρότες προχώρησαν σε συμβολική απόρριψη γάλακτος στον δρόμο.