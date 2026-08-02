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Σκηνές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές εκτυλίχθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου πολίτες πέρασαν τη νύχτα στο πεζοδρόμιο προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην ουρά για την έκδοση διαβατηρίου με την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα.

Η ασυνήθιστη αυτή αναμονή προκλήθηκε από την προσπάθεια αρκετών πολιτών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική χρήση των νέων ταυτοτήτων υψηλής ασφάλειας για τα ταξίδια στο εξωτερικό, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

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Βασική προϋπόθεση για την έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα ήταν στο έγγραφο να αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Οι πολίτες που έσπευσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας επιστράτευσαν πτυσσόμενες καρέκλες, μπουκάλια με νερό και θερμούς με καφέ, περιμένοντας υπομονετικά από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να διατηρήσουν τη σειρά τους και να εξυπηρετηθούν με το άνοιγμα των θυρών το πρωί της Κυριακής.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας είχε προγραμματίσει να δέχεται ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίων μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, με την αυξημένη προσέλευση να αποτυπώνει την αγωνία αρκετών πολιτών να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες πριν από την αλλαγή του καθεστώτος.