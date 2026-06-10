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Ευχάριστες εξελίξεις για χιλιάδες επιλαχόντες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς αποφασίστηκε η διεύρυνση των δικαιούχων με την ένταξη 30.000 επιπλέον ωφελούμενων.

Την είδηση γνωστοποίησε ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι, έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την υπουργό Νίκη Κεραμέως, «κλείδωσε» η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να καλυφθούν οι πρώτοι 30.000 επιλαχόντες που είχαν μείνει εκτός της αρχικής κατανομής.

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Όπως διευκρίνισε, στους 300.000 πολίτες που έχουν ήδη λάβει επιταγή κοινωνικού τουρισμού θα προστεθούν ακόμη 30.000 δικαιούχοι, χωρίς να αλλάζει η διαδικασία επιλογής ή τα ήδη ανακοινωμένα αποτελέσματα.

Πώς θα ενημερωθούν οι νέοι ωφελούμενοι

Οι νέοι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ θα ακολουθήσει και επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών σε χιλιάδες συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) καλύπτονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενώ σε νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Λέρος, η Χίος και η Λέσβος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, που κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ανά βράδυ, ανάλογα με το κατάλυμα. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν νησιωτικούς προορισμούς επωφελούνται και από έκπτωση 25% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των διακοπών τους.