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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό, με 59χρονο να τσακώνεται μεθυσμένος με άλλον άνδρα και να τον τραυματίζει με φαλτσέτα, και στη συνέχεια να παρασύρει με το αυτοκίνητό του 26χρονο μοτοσικλετιστή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, o 59χρονος αλβανικής καταγωγής ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης τσακώθηκε με έναν άλλον άντρα σε φούρνο, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά με φαλτσέτα. Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο.Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του, διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26χρονο ημεδαπό με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.

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Μετά από κινητοποίηση της Αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος που δρούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη.