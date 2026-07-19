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Για τον βιασμό της 66χρονης συντρόφου του συνελήφθη 60χρονος στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Thestival, ο 66χρονος τη βίασε στο διαμέρισμά της όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει σε ερωτική επαφή μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, ενώ αναμενόταν να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Parallaxi, η ανακοίνωση της αστυνομίας έχει ως εξής: «Πρώτες πρωινές ώρες χθες (18-07-2026), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, 66χρονος ημεδαπός για βιασμό, διότι κατά δήλωσή του εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεσή της την 60χρονη σύντροφό του, εντός του διαμερίσματός της»