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Κινηματογραφική ταινία δράσης θυμίζουν οι σκηνές που κατέγραψε η HuffPost Greece την Παρασκευή, στο πλαίσιο της DV Day της διαβαλκανικής άσκησης Balkan Shield 26, που διεξήχθη στο Λιτόχωρο.

Η HuffPost είχε την ευκαιρία να ακολουθήσει μέλη δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε βολές ταχείας αντίδρασης και άσκηση μάχης εκ του σύνεγγυς σε όρυγμα (παραπέμποντας στις συνθήκες πολέμου του μετώπου της Ουκρανίας, αλλά και σε επιχειρήσεις σε πλοία/ κλειστούς χώρους εν γένει, που περιλαμβάνουν διαδρόμους), που περιελάμβανε τη χρήση ειδικού σκύλου.

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Η άσκηση Balkan Shield 26 σχεδιάστηκε από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη από την Ι Μεραρχία Πεζικού, με τη συμμετοχή προσωπικού από Μονάδες της ΔΕΠ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και στρατιωτικών αποστολών από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες. Άρχισε στις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου και διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου, με τη συμμετοχή Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων από οκτώ χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Σερβία (η Τουρκία είχε προσκληθεί μα αρνήθηκε να συμμετέχει).

Σκοπός της άσκησης ήταν η ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των συμμετεχουσών χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα στη χρήση FPV drones για την προσβολή εικονικών στόχων.

Η επίδειξη που έλαβε χώρα κατά την DV Day αφορούσε σε επιχείρηση κατά τρομοκρατικής ομάδας που πραγματοποιούσε διακίνηση όπλων. Στο πλαίσιό της μέλη δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων κατέφτασαν με ελικόπτερα, εξουδετέρωσαν την αντίσταση, συνέλαβαν στόχο υψηλής αξίας, απομάκρυναν τραυματία και στη συνέχεια απαγκιστρώθηκαν, ενώ επιπλέον στόχοι καταστράφηκαν από αέρος.

Balkan Shield 26: Τα αντικείμενα της άσκησης

Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων στρατιωτικών αποστολών, όπως:

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α. Σχεδιασμός κοινών αποστολών από μικτά επιτελεία των συμμετεχουσών χωρών.

β. Βολές με πραγματικά πυρά και εκπαίδευση σε βολές μάχης ταχείας αντίδρασης.

γ. Εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών.

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δ. Επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές.

ε. Παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες στο πεδίο.

στ. Εκπαίδευση σε τεχνικές ταχείας αποβίβασης από ελικόπτερα.

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ζ. Ρίψεις αλεξιπτωτιστών με στατικό ιμάντα και ελεύθερη πτώση.

η. Εκπαίδευση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV), συμπεριλαμβανομένων των FPV drones, τα οποία αποτελούν πλέον σημαντικό μέσο διεξαγωγής και υποστήριξης σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στην ελληνική συμμετοχή έλαβε μέρος προσωπικό από Μονάδες της ΔΕΠ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διατέθηκαν εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς.

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