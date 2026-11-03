Επίθεση τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό - Κουκουλοφόρος πλησιάζει μηχανάκι, σημαδεύει και πυροβολεί.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Κορυδαλλό, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε δρόμο της περιοχής. Ένας 28χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα εναντίον σταθμευμένης μοτοσικλέτας και στη συνέχεια πυροβόλησε στον αέρα, πριν διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:20, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας στον Κορυδαλλό, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του δράστη.

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Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και φορώντας κουκούλα να πλησιάζει μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Στη συνέχεια βγάζει επαναληπτική καραμπίνα και πυροβολεί συνολικά πέντε φορές.

Αμέσως μετά απομακρύνεται από το σημείο, κινούμενος μέσω της οδού Ατταλείας προς την Αδριανουπόλεως.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, ο 28χρονος φέρεται να άφησε την καραμπίνα σε ένα μικρό πάρκο της οδού Αδριανουπόλεως, πριν συνεχίσει τη διαφυγή του. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από ErtNews

Η σύλληψη

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν έναν 28χρονο με όμοια χαρακτηριστικά στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου. Ο άνδρας προσήχθη και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 28χρονος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της καραμπίνας αλλά και άλλου οπλισμού, τον οποίο κατέχει νόμιμα. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.