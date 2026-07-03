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Ιδιαίτερη ήταν η έναρξη της τελευταίας εκπομπής του Happy Day για τη φετινή σεζόν, το πρωί της Παρασκευής. Ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος έκαναν εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό, οδηγώντας τις μηχανές τους.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Μόλις οι δύο παρουσιαστές έβγαλαν τα κράνη τους, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της έμειναν άφωνοι, καθώς ο Κώστας Φραγκολιάς εμφανίστηκε με ανανεωμένο look, έχοντας βάψει τα μαλλιά του ξανθά.

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«Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;», σχολίασε έκπληκτη η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες», απάντησε με χιούμορ ο Κώστας Φραγκολιάς.