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Δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα ορμητικά νερά έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καταστροφές σε υποδομές, αποκλεισμούς οικισμών και μεγάλες απώλειες στην αγροτική παραγωγή.

Στα Ζωνιανά περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ περίπου 2.500 άνθρωποι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα παραμένουν χωρίς υδροδότηση. Την ίδια ώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή που ξεπερνά το 80% στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

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Προληπτική απομάκρυνση κατοίκων στα Ζωνιανά

Στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή ασκούν έντονη πίεση. Μεγάλη είναι η ανησυχία για τα στηθαία γύρω από τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη των υδάτων παραμένει υψηλή όσο οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει έως τα θεμέλιά τους.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στην υδροδότηση, με περίπου 2.500 κατοίκους στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα να παραμένουν χωρίς νερό.

Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τις ορεινές περιοχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και στο δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και προς τα πάνω. Με τα καιρικά φαινόμενα να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, δεν είναι προς το παρόν δυνατό να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.