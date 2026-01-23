Διασωληνομένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» Αγία Σοφία με γρίπη νοσηλεύεται ένα 3χρονο παιδί ενώ ένα ακόμη 6 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αλλά σε καλύτερη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, τα κρούσματα γρίπης στη χώρα μας, καταγράφουν ραγδαία επιδείνωση το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας βαριές νοσηλείες. Αύξηση στις εισαγωγές παρατηρείται και στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Advertisement

Advertisement

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε ότι «τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%».

«Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. ΟΧΙ διαγνώσεις τηλεφωνικές», καταλήγει ο κ.Γιαννάκος.