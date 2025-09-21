Οι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί νερού έχουν προκαλέσει ανησυχία σε επιχειρηματίες και κατοίκους στα Κουφονήσια αν και η δημοτική αρχή διαμηνύει ότι γίνονται συστηματικές προσπάθειες για ελαφρύνσεις, με τα πρώτα αποτελέσματα να φαίνονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου και έπειτα.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Κατσάρα, αντιδήμαρχο οικονομικών και τουρισμού στο δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων, «το 2024 έγιναν κάποιες αλλαγές στις τιμές, ένας εξορθολογισμός, λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, κάτι που αποτυπώθηκε στους λογαριασμούς».

Διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για τα σπίτια

Όπως περιγράφει ο κ. Κατσάρας, «διαφορετικά τιμολογούσαμε τις οικίες και διαφορετικά τις επιχειρήσεις. Στην ουσία χρεωνόταν περισσότερο η υπερκατανάλωση». Όσον αφορά τα Κουφονήσια, αυτά «υδροδοτούνται από μόνιμες αφαλατώσεις, ενώ οι ανάγκες για νερό ήταν μεγάλες», τονίζει ο αντιδήμαρχος οικονομικών και τουρισμού.

«Δεν θέλαμε ούτε η Νάξος ούτε οι μικρές Κυκλάδες να μείνουν ούτε μία μέρα χωρίς νερό. Παρατηρείται τεράστια αύξηση στον τουρισμό. Θέλαμε να διαφυλάξουμε το κύρος των νησιών μας και το καταφέραμε», λέει ο κ. Κατσάρας κάνοντας παράλληλα λόγο για ελαφρύνσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις, που θα φανούν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου έως και τις αρχές Οκτωβρίου.

Ανησυχία στα Κουφονήσια

Στις μικρές Κυκλάδες επικρατεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν λόγο για εξωφρενικούς λογαριασμούς νερού.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Πράσινο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», η κατάσταση έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία ξενοδοχεία, εστιατόρια και μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες «γονατίζουν» από το βάρος των υπέρογκων χρεώσεων.

Ιδιοκτήτες καταγγέλλουν ότι μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2024, οι χρεώσεις έφτασαν ακόμη και τις 29.000 ευρώ, ποσά που θεωρούνται δυσβάσταχτα για την τοπική οικονομία.

«Οι κάτοικοι έμειναν ενεοί όταν είδαν τους λογαριασμούς νερού, νόμιζαν ότι είναι λανθασμένοι. Τα προηγούμενα χρόνια οι λογαριασμοί ήταν πολύ φθηνότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς ρεύματος, όπως σε όλα τα σπίτια.

Ανοίγοντας τους λογαριασμούς του νερού που τους έστελνε η Νάξος, διαπίστωσαν ότι περνούσε πάρα πολλές φορές στον κεντρικό πάροχο και ήταν σε ασύλληπτα νούμερα γι’ αυτούς. Οι λογαριασμοί από εκεί που έρχονταν στα 50-60 ευρώ, τους ήρθαν 300 ευρώ», τόνισε ο κ. Πράσινος.