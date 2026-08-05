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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Α.Θ.Ε.), στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης, εξαιτίας εργασιών που αφορούν το μεσόβαθρο της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Πύρνας.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαδοχικές φάσεις, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση για τους οδηγούς.

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Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, από τις 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, από τις 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης ημέρας.

Φάση Α – Αποκλεισμός ρεύματος προς Λαμία

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη χιλιομετρική θέση 17,400 έως τη χιλιομετρική θέση 18,500, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί θα πρέπει να εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Πύρνας (χ/θ 18,770) και να εισέρχονται ξανά στην Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), ακολουθώντας τη δεξιά παράπλευρη οδό του αυτοκινητοδρόμου.

Φάση Β – Αποκλεισμός ρεύματος προς Αθήνα

Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη χιλιομετρική θέση 21,900 έως τη χιλιομετρική θέση 19,200, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Πύρνας (χ/θ 18,770) και θα εισέρχονται εκ νέου στην Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του αυτοκινητοδρόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου θα εκτελούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη οδική σήμανση, καθώς και με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.