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Τα συστήματα τύπου Traffistar s295 εγκρίθηκαν από το τμήμα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. για την αποτελεσματική καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι κάμερες θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, καλύπτοντας περιοχές όπως η Ελευσίνα, η Μάνδρα και τα Μέγαρα.

Η ενεργοποίηση του δικτύου επιτήρησης θα πραγματοποιηθεί μετά την τοποθέτηση των απαραίτητων προειδοποιητικών πινακίδων προς ενημέρωση των οδηγών.

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Η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου ενισχύει τα μέτρα οδικής ασφάλειας, καθώς εγκρίθηκε η εγκατάσταση νέων συστημάτων επιτήρησης για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συνολικά, φορητές κάμερες θα τοποθετηθούν σε 15 επιλεγμένα σημεία, καλύπτοντας τόσο το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο όσο και εκείνο προς Αθήνα.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια περιορισμού επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, όπως η υπερβολική ταχύτητα, οι επιθετικοί ελιγμοί και οι παραβάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους.

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Οι κάμερες και τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας θεωρούνται βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς λειτουργούν αποτρεπτικά, ωθώντας τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας και τους κανόνες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου αποτελεί τον επόμενο μεγάλο οδικό άξονα όπου θα αναπτυχθεί δίκτυο φορητών καμερών, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη μείωση των παραβάσεων.

Πηγή: EUROKINISSI

Πού θα τοποθετηθούν οι νέες κάμερες

Την εγκατάσταση των νέων συστημάτων επιτήρησης ενέκρινε το τμήμα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. (Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας), το οποίο έχει πλέον την ευθύνη για τη λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου στους ελληνικούς δρόμους.

Πρόκειται για φορητές κάμερες-ραντάρ τύπου Traffistar s295, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Τα συστήματα μπορούν να ανιχνεύουν ταχύτητες από 10 έως 300 χλμ./ώρα και να παρακολουθούν την κίνηση οχημάτων σε έως έξι λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Οι πρώτες κάμερες θα εγκατασταθούν περίπου 700 έως 800 μέτρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη συνέχεια, η επιτήρηση θα επεκταθεί σε σημεία κοντά στη Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο, τα Μέγαρα, την Κινέτα και τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις προβλέπονται και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ενεργοποίηση του νέου συστήματος θα πραγματοποιηθεί μετά την τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών πινακίδων, οι οποίες θα ενημερώνουν τους οδηγούς για την ύπαρξη των καμερών επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».

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