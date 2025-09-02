Κατασχεμένα χρήματατα και αντικείμενα από την ΕΛΑΣ, που ήταν προϊοντα της παράνομης δράσης που είχε αναπτυξει το κύκλωμα στην Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, η οποία απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας.

Το απόγευμα της Δευτέρας οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Χανίων 33 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, λόγω του τεράστιου όγκου της δικογραφίας που αριθμεί περισσότερες από 8.000 σελίδες και μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Οι πρώτες απολογίες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, όπου θα εμφανιστούν 17 από τους κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι 16 θα απολογηθούν την Παρασκευή.

Οι υπόλοιποι 15 φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή για άλλες υποθέσεις.

Δικογραφία για κύκλωμα Κρήτης

Η δικογραφία περιλαμβάνει 89 κατηγορούμενους και μεταξύ των αδικημάτων περιλαμβάνονται: σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμοί, χρηματισμοί και άσκηση παράνομης επιρροής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μία από τις υποομάδες της οργάνωσης φέρεται να αποτελείται από 13 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της διακίνησης ναρκωτικών.

Επιπλέον, στο δίκτυο φαίνεται να συμμετείχαν και ένστολοι (μέλη της ΕΛ.ΑΣ., του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας), καθώς και κληρικοί και νομικοί.

Συνήγορος: «Ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη»

Ο δικηγόρος Νίκος Στειακάκης, εκπροσωπώντας συλληφθέντες, δήλωσε (NeaKriti): «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη, η οποία μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας».

Η επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης από την Ελληνική Αστυνομία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη στις 14:00 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Την παρουσίαση θα κάνουν ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Νικόλαος Κανέλλος, και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Δικαιοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς το μέγεθος του κυκλώματος, η δομή του και οι εμπλεκόμενες δραστηριότητες φαίνεται να αποκαλύπτουν μια από τις πλέον οργανωμένες εγκληματικές δομές που έχει αποκαλυφθεί στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.

