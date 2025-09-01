Μια βόμβα (εμπρηστικός μηχανισμός) σε σπίτι αστυνομικού στην Κρήτη φαίνεται πως ήταν αυτό που άρχισε το «ξετύλιγμα του κουβαριού» το οποίο, σύμφωνα με το Cretalive, οδήγησε σε κύκλωμα με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος, με τη συμμετοχή ενστόλων, και 48 συλλήψεις- περιλαμβανομένων στρατιωτικών, αστυνομικών και επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Cretalive, τα όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα «περιωπής». Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, απειλές, τραμπουκισμούς, βομβιστικές επιθέσεις και άλλα, και στην οργάνωση φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο και στρατωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων, αν και η φήμη του για τη μέχρι τώρα διαδρομή του στη νύχτα, προηγείται. Δίπλα του, οι αρχές, τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης, και τον αδερφό του. Σύμφωνα με το Cretalive, στους βασικούς συμπεριλαμβάνεται, κατά πληροφορίες, και πρόσωπο που διατηρεί επιχείρηση στο Κολυμπάρι και φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρώτο.

Βασικά στελέχη της οργάνωσης είχαν δραστηριότητες στον τουρισμό και στην εστίαση, ξεπλένοντας χρήμα- ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές.

Ακόμα υπάρχουν επισυνδέσεις, στις οποίες ακούγεται κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης να προωθεί συγκεκριμένο υποψήφιο για τη χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Μάλιστα το πρόσωπο προτίμησής του δεν ήταν εγγεγραμμένο, την περίοδο εκείνη, στον κατάλογο των εκλογίμων. Ως προς τους ένστολους, υποστηρίζεται ότι ο μεν αστυνομικός παρείχε πληροφορίες για ζητήματα που απασχολούσαν τον βασικό εμπλεκόμενο, ενώ ως προς τον ρόλο των στρατιωτικών, φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων, προερχόμενο από τις μονάδες τους.

Η υπόθεση πάντως φέρεται να σχετίζεται με εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις που αναπόφευκτα υποκίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών της Ασφάλειας και έκριναν ότι έπρεπε να ψαχτεί σε βάθος: Το πρώτο σοβαρό περιστατικό ήταν η πυροδότηση βόμβας έξω από το σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2024. Για την υπόθεση αυτή υπήρξαν δύο συλλήψεις, ενώ ακολούθησαν καταδίκες. Ένα χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε μπροστά σε μία άλλη μεγάλη «έκπληξη»: στην κατοχή 36χρονου που είχε συλληφθεί 24ωρα πριν με όπλα και 1,5 κιλό κοκαϊνη, εντόπισαν αποθήκες με εκρηκτικές ύλες και δύο έτοιμες βόμβες. Από τότε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούσαν ότι υπήρχε διασύνδεση με την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στον αστυνομικό και έτσι αποφάσισαν να θέσουν τις έρευνες σε άλλη βάση.

Ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι αστυνομικού, προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Οι αστυνομικοί από την Αττική που έφτασαν στο νησί ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων. Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ