Με πέντε προφυλακίσεις ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των πρώτων εννέα κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα φορολογικών απατών.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι οχτώ αναμένεται να απολογηθούν σήμερα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αδελφός του –δημοτικός υπάλληλος– και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εταιρίας που φέρεται ως εικονική

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι που συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Ένας 36χρονος λογιστής, επίσης κατηγορούμενος, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση, υποστηρίζοντας ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν αποθηκευμένες από διαχειριστές εταιριών και ότι δεν γνώριζε για τυχόν παράνομες δραστηριότητες.

Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία του, ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Φέρεται να υποστήριξε ότι δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς σχέση με εικονικές εταιρίες ή αχυράνθρωπους και να τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον ενοχοποιούν καθώς δεν εντοπίστηκαν χρήματα ή ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το κατηγορητήριο



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τα έτη 2023-2025 η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 4,96 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ακύρωση διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 12,13 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους περίπου 3,77 εκατ. ευρώ.