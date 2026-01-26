Από τους συνολικά 11 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων, που απολογήθηκαν χθες (25/1) έως αργά το βράδυ, οι έξι κρίθηκαν κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, ενώ οι απολογίες ολοκληρώνονται σήμερα με τους δύο τελευταίους κατηγορούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, οι απολογίες για την εγκληματική ομάδα ξεκίνησαν την Κυριακή και στο γραφείο του Ανακριτή βρέθηκαν 11 κατηγορούμενοι. Με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα οδηγήθηκαν στην φυλακή τόσο ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, με συμμετοχή στην ιδιοκτησία 20 πρατηρίων, όσο και ακόμα πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και το «δεξί χέρι» του φερόμενου αρχηγού. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώπιον του Ανακριτή, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος μέσω λογισμικού που είχαν εγκαταστήσει προηγουμένως στους υπολογιστές των εν λόγω πρατηρίων, μπορούσαν να ελέγχουν και να μειώνουν τις ποσότητες καυσίμων που παρέδιδαν στους καταναλωτές.

Τα κέρδη που φαίνεται να έχουν αποκομίσει σε διάστημα πέντε ετών ανέρχονται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των κατηγορουμένων είναι δύο στελέχη και δύο τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που κατασκεύασε το λογισμικό. Οι υπόλοιποι είναι πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι στα περίπου 20 πρατήρια που ήταν εγκατεστημένο το παράνομο λογισμικό.

Πηγή: ΑΠΕ