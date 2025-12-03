Ένα εξαιρετικά σοβαρό όσο και περίεργο περιστατικό ερευνούν οι αστυνομικοί στην Κυπαρισσία που αφούρά την αρπαγή το βράδυ της Τρίτης 47χρονου επαγγελματία μέσα από το σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εξανάγκασαν τον άνδρα να επιβιβαστεί σε όχημα —πιθανότητα κλεμμένο— και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία. Κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν στη συνέχεια στο σπίτι του 47χρονου, όπου αφαίρεσαν και το ιδιωτικό του αυτοκίνητο.

Ακολούθως, γύρισαν στο σημείο όπου τον κρατούσαν, επιβιβάστηκαν όλοι μαζί στα δύο οχήματα και τον εγκατέλειψαν λίγη ώρα αργότερα στο χωριό Βασιλικό, παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά του οχήματός του και εξαφανιζόμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 47χρονος, σε κατάσταση σοκ, περπάτησε έως το καφενείο του χωριού και ενημέρωσε τις Αρχές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνάται επίσης εάν οι δράστες απέσπασαν και χρηματικό ποσό από την οικία ή τον ίδιο τον επαγγελματία.