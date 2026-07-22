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Μπορεί να μην απέδωσαν αποτέλεσμα οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στα ελληνικά αρχεία για την ταυτοποίηση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, ωστόσο οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε βάσεις δεδομένων του εξωτερικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, δεν έχει καταγραφεί στην Ελλάδα δήλωση εξαφάνισης που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της άτυχης γυναίκας, ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,61 μ. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εκτίμηση των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι το θύμα πιθανότατα δεν διέμενε μόνιμα στη χώρα ή δεν υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα που να είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της.

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Το στοιχείο που οδηγεί στη Γαλλία

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ένα εύρημα στα ρούχα της γυναίκας. Συγκεκριμένα, στο σορτσάκι της εντοπίστηκε στάμπα στα γαλλικά με την ονομασία εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει παραρτήματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Η γυναίκα ήταν Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια Πρόκειται για παράτυπη μετανάστρια η οποία είχε ζήσει στο παρελθόν στη Γαλλία Ταξίδεψε στην Ελλάδα από τη χώρα καταγωγής της, όπου και δολοφονήθηκε.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. συνεργάζεται στενά με τη Europol, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των γαλλικών αρχείων αγνοουμένων.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης ή βιασμού. Ωστόσο, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο δράστης επιχείρησε να αποκρύψει το πτώμα: αρχικά τοποθέτησε τη σορό μέσα σε υφασμάτινη σακούλα, την έκλεισε αεροστεγώς με αυτοκόλλητη ταινία και στη συνέχεια την έβαλε σε σκούρα μπλε βαλίτσα.