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Υπάρχουν στιγμές που η διοίκηση κρίνεται όχι από τις δηλώσεις, αλλά από τα αντανακλαστικά της. Και στην υπόθεση των ρωγμών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, ο Δήμος Αθηναίων και προσωπικά ο δήμαρχος Χάρης Δούκας έδειξαν αυτά ακριβώς τα αντανακλαστικά που περιμένει κάθε πολίτης.

Πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι τεχνικές εκθέσεις, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει το κόστος δύο ανεξάρτητων πραγματογνωμοσυνών, ώστε οι κάτοικοι να έχουν μια αντικειμενική και αξιόπιστη εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων τους. Μια κίνηση που, ανεξάρτητα από τις τελικές ευθύνες, εκπέμπει το σωστό μήνυμα: πρώτα η ασφάλεια των ανθρώπων και μετά οι διαφωνίες μεταξύ υπηρεσιών, εργολάβων και Δημοσίου.

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Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από την ανάδοχο εταιρεία, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Ειλικρινά, μου αρέσει αυτή η σιγουριά.

Πάλι καλά που δεν πρότεινε κιόλας να πάει ο ίδιος να μείνει για λίγες ημέρες σε ένα από τα διαμερίσματα που εμφάνισαν ρωγμές, για να αποδείξει πόσο ασφαλή τα θεωρεί. Γιατί άλλο είναι να μιλάς μπροστά στις κάμερες και άλλο να είσαι ο άνθρωπος που κάθε βράδυ κοιμάται κάτω από μια οροφή την οποία ξαφνικά βλέπει να σκίζεται. Αφήστε Που επί των ημερών του η γραμμή του μετρό στην Κατεχάκη αποφάσισε να την κάνει… γυριστή και να πάει αλλού για σχεδόν ένα χιλιόμετρο.

Όσο για τη βεβαιότητά του ότι το κόστος θα το πληρώσει η κατασκευαστική εταιρεία, αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο, εφόσον αποδειχθεί σχετική ευθύνη. Δεν υπήρχε ανάγκη να το ανακοινώσει ο ίδιος. Θα το έλεγε η ίδια η ανάδοχος εταιρεία ή θα προέκυπτε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που έργα του Μετρό προκαλούν προβλήματα στον αστικό ιστό. Πολλοί θυμούνται την υπόθεση στην οδό Πανεπιστημίου, όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών είχε προκληθεί σοβαρή καθίζηση, με αποτέλεσμα να βουλιάξει ακόμη και περίπτερο.

Μόνο που υπάρχει μια τεράστια διαφορά.

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Άλλο ένα περίπτερο και άλλο τα σπίτια ανθρώπων. Άλλο μια εμπορική κατασκευή και άλλο μια οικογένεια που φοβάται να περάσει το κατώφλι του διαμερίσματός της.

Και επειδή η μνήμη πρέπει να είναι νωπή, ας θυμηθούμε τι έγινε πριν από λίγες εβδομάδες στα Πετράλωνα. Εκεί, μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας, ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε αμέσως, άνοιξε δημοτικές δομές για τη φιλοξενία των κατοίκων και ενεργοποίησε όλες τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη εισαγγελική και τεχνική διερεύνηση για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ εκκρεμούν οι πραγματογνωμοσύνες που θα αποδώσουν τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και στην Κυψέλη.

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Όχι βιαστικές διαβεβαιώσεις. Όχι εύκολες καθησυχαστικές δηλώσεις. Αλλά πλήρης τεχνικός έλεγχος, ανεξάρτητες γνωματεύσεις, διαφάνεια και, στο τέλος, απόδοση ευθυνών αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν.

Οι πολίτες δεν ζητούν πανικό. Ζητούν να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και αυτό είναι υποχρέωση όλων όσοι διαχειρίζονται τόσο μεγάλα δημόσια έργα

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