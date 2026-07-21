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Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν εντόπισαν κατάγματα ή ίχνη στραγγαλισμού, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών αναλύσεων.

Η Αστυνομία λαμβάνει δείγμα DNA για την ταυτοποίηση της γυναίκας, ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία κατέληξε πριν από πέντε ημέρες.

Οι Αρχές ερευνούν εγκαταλελειμμένα κτίρια και δηλωμένες εξαφανίσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με ναρκωτικές ουσίες.

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Η υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, καθώς η νεκροτομή δεν κατέληξε σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία του θανάτου της. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο ο θάνατός της να σχετίζεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή κατάγματα ή άλλες κακώσεις στα οστά, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού. Παράλληλα, οι ειδικοί δεν αποκλείουν πλήρως το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, γι’ αυτό και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να φωτίσουν τα ακριβή αίτια.

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Οι έρευνες επικεντρώνονται και στην ταυτοποίηση της γυναίκας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει λάβει δείγμα DNA από τα νύχια της, προκειμένου να συγκριθεί με τις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτότητά της.

Παράλληλα, αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η σορός, αλλά και σε γειτονικά κτίσματα της περιοχής, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι συγκέντρωσης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνια, που διενήργησε τη νεκροτομή, εκτιμά ότι η γυναίκα είχε καταλήξει περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Η εξέταση έδειξε ακόμη ότι είχε καταναλώσει τροφή περίπου 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα προκύπτει επίσης ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρων, με μήκος πέλματος 22 εκατοστά.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν τις δηλωμένες εξαφανίσεις γυναικών σε όλη τη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποια υπόθεση που να συνδέεται με τη σορό που βρέθηκε στην οδό Ευελπίδων. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των υπόλοιπων εργαστηριακών εξετάσεων.