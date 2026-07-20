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Αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία θανάτου της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς η προχωρημένη αποσύνθεση της σορού δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ο ιατροδικαστής κ. Ντιλέρνια ολοκλήρωσε σήμερα τη νεκροψία-νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού. Παράλληλα, δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε ασφυξία.

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Από την εξέταση προέκυψε ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα ύψους περίπου 1,61 μέτρου, με μήκος πέλματος 22 εκατοστά. Τα μαλλιά της είναι σκούρα καστανά, ενώ η κατάσταση των δοντιών, των χόνδρων και των πλευρών υποδηλώνει ότι πρόκειται για νεαρής ηλικίας γυναίκα, περίπου 30 ετών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, έχει ληφθεί γενετικό υλικό (DNA) από τα νύχια του θύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιστάθηκε ή πάλεψε πριν από τον θάνατό της.