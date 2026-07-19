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Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ερευνά την υπόθεση, καθώς η προχωρημένη σήψη της σορού δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροτομής για τη λήψη δείγματος DNA και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή και επανεξετάζουν πρόσφατες υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών για την πιθανή ταυτοποίηση του θύματος.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Σε θρίλερ για το Τμήμα Ανθρωποκτονιών εξελίσσεται η υπόθεση της βαλίτσας που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη. Οι πρώτες πληροφορίες, που έκαναν λόγο για ανθρώπινα μέλη και πιθανόν για ανδρική σορό, δεν επιβεβαιώθηκαν: μέσα στη βαλίτσα βρέθηκε ολόκληρη η σορός μιας γυναίκας, «διπλωμένη» και τυλιγμένη σε μαύρο σάκο.

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Η δυσοσμία αποκάλυψε το μακάβριο εύρημα

Η βαλίτσα εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου από άστεγο που βρισκόταν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ο άνδρας αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και, βλέποντας ένα πόδι να προεξέχει, ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως, ενώ στο σημείο έφθασαν ιατροδικαστής, αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών και συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει τόσο την αναγνώριση όσο και την πρώτη εκτίμηση για τα αίτια του θανάτου. ΟΙ αστυνομικοί αναζητούν πλέον βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο κτίριο.

Το πρώτο προφίλ της γυναίκας

Από τη μακροσκοπική εξέταση εκτιμάται ότι πρόκειται για μικρόσωμη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,60 έως 1,65 μέτρων. Φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλουζάκι, ενώ τα κοκκινωπά ή καστανόξανθα μαλλιά της ήταν δεμένα σε μικρό κότσο. Οι ιατροδικαστές επισημαίνουν, πάντως, ότι το χρώμα των μαλλιών ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί λόγω της αποσύνθεσης.

Δεν εντοπίστηκε κάποιο εμφανές τατουάζ ή άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα στην ταυτοποίησή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανεύρεση της βαλίτσας.

Χωρίς εμφανή τραύματα – Δεν αποκλείεται ο στραγγαλισμός

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Στη σορό δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος, ούτε κάταγμα στο κρανίο. Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο στραγγαλισμού ή άλλου τρόπου θανάτου που δεν αφήνει ευδιάκριτα εξωτερικά σημάδια. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό και το σενάριο αιφνίδιου θανάτου, μετά τον οποίο κάποιο πρόσωπο έκρυψε τη σορό στη βαλίτσα. Νεκροτομή για Δευτέρα 20, Ιουλίου, οπότε θα ληφθούν δείγματα DNA και υλικό για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ανοίγουν οι φάκελοι αγνοουμένων

Πρώτη προτεραιότητα του Ανθρωποκτονιών είναι η ταυτοποίηση. Για τον λόγο αυτό επανεξετάζονται οι πρόσφατες εξαφανίσεις γυναικών στην Αττική. Μεταξύ των υποθέσεων που ελέγχονται βρίσκεται και εκείνη της 50χρονης Γιου Τινγκ, κινεζικής καταγωγής, η οποία εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα.

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Οι Αρχές, πάντως, θεωρούν ότι η ηλικία και κυρίως ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου δεν παραπέμπουν στη συγκεκριμένη αγνοούμενη. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται σύγκριση γενετικού υλικού ώστε το ενδεχόμενο να αποκλειστεί οριστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζητήθηκαν προσωπικά της αντικείμενα από τον σύζυγό της για τη λήψη DNA.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως καταφύγιο αστέγων, αλλά είχε σφραγιστεί μετά από πυρκαγιά. Οι αστυνομικοί επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα πέθανε εκεί ή αν η σορός μεταφέρθηκε εκ των υστέρων. Απαντήσεις αναζητούνται στα εγκληματολογικά ευρήματα, στις κάμερες της περιοχής και, κυρίως, στη νεκροψία-νεκροτομή.

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