Μοιραίο ήταν το ξημέρωμα του Σαββάτου για μία γυναίκα στη Λαμία, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου οδήγησε σε τραγωδία. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05.00, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λαμία. Επιχειρουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. H πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026

Πολλοί ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει στο δρόμο, ωστόσο στον 4ο όροφο που ήταν απροσπέλαστος από τις φλόγες και τους καπνούς υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους με το καλαθοφόρο όχημα, με το οποίο οι πυροσβέστες κατέβασαν από τον 40ο όροφο μια μητέρα με το παιδί της, μόλις 5 ετών, και τη γιαγιά, που διαμένουν ακριβώς δίπλα από το διαμέρισμα που τυλίχτηκε στις φλόγες.

Δυστυχώς η 67χρονη γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρέθηκε απανθρακωμένη στο κρεβάτι της με το διαμέρισμα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα που απανθρακώθηκε, διέμενε μόνη της, είχε καταγωγή από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έβγαινε στη σύνταξη.

Πηγή: lamiareport.gr