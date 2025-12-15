Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) η αγρότισσα του TikTok που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (11/12/25) με τις κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχη την αγρότισσα για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης εννιά μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ. Στην τελική απόφαση για την ποινή έπαιξε ρόλο και ο πρότερος σύννομος βίος της, που έγινε δεκτός ως ελαφρυντικό.

Advertisement

Advertisement

Στην απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο ντόρο δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις στη δημοφιλή πλατφόρμα ήταν προϊόν οργής. Πάντως δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους πολιτικούς οι οποίοι όπως τόνισε έχουν το ακαταδίωκτο. «Θα ιδρύσω και γω κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συνήγοροι της αγρότισσας, ζήτησαν από το Δικαστήριο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που απορρίφθηκε, από Εισαγγελέα και Δικαστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου της, με το οποίο δημοσίευε τα επίμαχα βίντεο στο Tik Tok.

Πηγή: Lamia Report