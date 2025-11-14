Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λάρισας από τον θάνατος της 49χρονης Ζωής στο χωριό Δαμάσι, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο μέσα στον φούρνο της.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να την πνίξει.

Στις φωτογραφίες που έφερεε στη δημοσιότητα το STAR, φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σοκαρισμένο, προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».

Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.