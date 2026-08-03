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Συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας στην περιοχή της Λαυρεωτικής, έπειτα από ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, και αφορά περιστατικά που σημειώθηκαν τον Μάιο του 2026.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποιούσε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με 28χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε και η ανήλικη κόρη της, έπειτα από εξαναγκασμό της από τη μητέρα της.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ μετά τη σύλληψή του ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.